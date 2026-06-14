Химзавод "Азот" в Новомосковске поражен дронами: на объекте сильный пожар и смог

Отметим, что в половине первого ночи 14 июня на официальной странице Telegram губернатора Тульской области Дмитрия Миляева появилось предупреждение о дроновой опасности в регионе.

"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БпЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер экстренных служб: 112", - написал чиновник.

Уже после двух ночи OSINT-каналы начали публиковать видео от очевидцев, которые зафиксировали на видео пролет дронов и момент взрывов на территории завода. Кроме этого и сильного пожара на "Азоте", который вспыхнул после удара, попала на видео и бурная реакция россиян в момент прилета - испуг, сопровождаемый ненормативной лексикой.

Следует отметить, что на кадрах, снятых на большом расстоянии от химзавода в Новомосковске, заметно масштабный очаг и задымление, что свидетельствует о сильном пожаре.

Кроме химзавода дроны также поразили железнодорожную инфраструктуру в Смоленской области РФ, в городе Вязьма, о чем также сообщили OSINT-каналы.

Также в пабликах писали об атаке дронов на оккупированный Иловайск, что в Донецкой области. Там беспилотники поразили локомотивное депо. Как известно, город оккупирован еще с 2014 года.