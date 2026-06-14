Хімзавод "Азот" у Новомосковську вражений дронами: на об'єкті сильна пожежа та смог

Зазначимо, що опів на першу ночі 14 червня на офіціній сторінці Telegram губернатора Тульскої області Дмитра Міляєва з'явилось попередження про дроновоу небезпеку в регіоні.

"Шановні мешканці Тульської області! На території регіону оголошено небезпеку атаки БпЛА. Прошу зберігати спокій. Єдиний номер екстрених служб: 112", - написав чиновник.

Вже після другої ночі OSINT-канали почали публікувати відео від очевиців, які зафіксували на відео проліт дронів та момент вибухів на території заводу. Окрім цього та сильної пожежі на "Азоті", яка спалахнула після удару, потрапила на відео і бурхлива реакція росіян у момент прильоту - переляк, супроводжуваний ненормативною лексикою.

Слід зазначити, що на кадрах, знятих на великій відстані від хімзаводу в Новомосковську, помітно масштабне вогнище та задимлення, о свідчить про сильну пожежу.

Окрім хімзаводу дрони також вразили залізничну інфраструктуру в Смоленській області РФ, в місті Вязьма, про що також сповістили OSINT-канали.

Також в пабліках писали про атаку дронів на окупований Іловайськ, що на Донеччині. Там безпілотники вразили локомотивне депо. Як відомо, місто окуповано ще з 2014 року.