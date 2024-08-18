Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и агентство Reuters.

Отмечается, что террористы были ликвидированы авиаударом по автомобилю в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Более подробно об убитых боевиках говорится в совместном заявлении Агентства безопасности Израиля и ЦАХАЛ.

Ахмед Абу Ара из Акабы планировал новые теракты и был старшим оперативником в производстве взрывчатки.

Рафет Даваси из Силат аль-Харития был старшим в военной инфраструктуре ХАМАС в районе Дженина.

شهداء عملية الاغتيال في جنين احمد ابو عرة من عقابا شمال طوباس والشهيد رأفت دواسي من سيلة الحارثية بجنين pic.twitter.com/1XPsnDZGlk — Hisham Abu Shaqrah هشام أبو شقرة (@HShaqrah) August 17, 2024

В ходе расследования выяснилось, что оба террориста были причастны к теракту 11 августа 2024 года в долине реки Иордан. В тот день палестинские боевики открыли огонь на главной дороге на оккупированном Западном берегу и убили израильтянина Йонатана Дойча.

Позже в тот же день военное крыло ХАМАСа "Бригады Аль-Кассам" сообщили, что их бойцы на Западном берегу реки Иордан убили израильского солдата в упор возле поселения Мехола в Иорданской долине и "благополучно вернулись на свои базы".

Группировка ХАМАС отметила, что операция была проведена в ответ на удар Израиля по школе, где скрывались перемещенные палестинцы в городе Газа, в результате которого погибло по меньшей мере 90 человек.

ВВС армии Израиля обнародовали видео авиаудара по террористам: