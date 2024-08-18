ua en ru
Вс, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС

Воскресенье 18 августа 2024 02:47
UA EN RU
Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС Фото: израильская армия ликвидировала двух террористов группировки ХАМАС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия Израиля ликвидировала двух высокопоставленных боевиков палестинской группировки ХАМАС, причастных к убийству израильтянина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и агентство Reuters.

Отмечается, что террористы были ликвидированы авиаударом по автомобилю в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Более подробно об убитых боевиках говорится в совместном заявлении Агентства безопасности Израиля и ЦАХАЛ.

Ахмед Абу Ара из Акабы планировал новые теракты и был старшим оперативником в производстве взрывчатки.

Рафет Даваси из Силат аль-Харития был старшим в военной инфраструктуре ХАМАС в районе Дженина.

В ходе расследования выяснилось, что оба террориста были причастны к теракту 11 августа 2024 года в долине реки Иордан. В тот день палестинские боевики открыли огонь на главной дороге на оккупированном Западном берегу и убили израильтянина Йонатана Дойча.

Позже в тот же день военное крыло ХАМАСа "Бригады Аль-Кассам" сообщили, что их бойцы на Западном берегу реки Иордан убили израильского солдата в упор возле поселения Мехола в Иорданской долине и "благополучно вернулись на свои базы".

Группировка ХАМАС отметила, что операция была проведена в ответ на удар Израиля по школе, где скрывались перемещенные палестинцы в городе Газа, в результате которого погибло по меньшей мере 90 человек.

ВВС армии Израиля обнародовали видео авиаудара по террористам:

Ситуация на Ближнем Востоке

Война в Секторе Газа и эскалация насилия на Западном берегу реки Иордан могут перерасти в более широкий региональный конфликт при участии Ирана и его марионеток в регионе, в частности группировки "Хезболла" в Ливане и хуситов в Йемене.

Последний случай насилия на Западном берегу произошел на фоне нового раунда переговоров в Дохе, направленных на прекращение 10-месячных боевых действий в Секторе Газа, которые должны возобновиться на следующей неделе.

Госсекретарь Энтони Блинкен находится в Израиле, где обсуждает с руководством страны подготовку к новому раунду переговоров.

О том, предотвратит ли дипломатия войну между Израилем и Ираном, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль
NEWS
Стефанчук: Рада даст религиозным организациям 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ
Стефанчук: Рада даст религиозным организациям 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении