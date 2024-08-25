"Хезболла" готовит широкомасштабное нападение на Израиль, - ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля наносит удары по объектам организации "Хезболла", поскольку террористы готовятся к запуску ракет и снарядов из Ливана по израильской территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что израильские истребители военно-воздушных сил наносят удары по объектам террористической организации "Хезболла", которые представляют непосредственную угрозу гражданам Израиля.
После ударов, в соответствии с оценкой ситуации, проведенной командованием Армии обороны, будут опубликованы рекомендации по спасению жизни для населения в отдельных районах Израиля.
Представитель армии Даниэль Хагари отметил, что "недавно ЦАХАЛ обнаружил террористическую организацию "Хезболла", которая готовилась запустить ракеты в сторону израильской территории. В целях самообороны для устранения этих угроз, "израильтяне наносят удары по террористическим целям в Ливане, откуда "Хезболла" планировала совершать нападения на израильское гражданское население".
Он добавил, что это произошло после того, как с 8 октября 2023 года террористы выпустили более 6700 ракет, снарядов и взрывных БПЛА по израильским семьям, домам и общинам.
Хагари добавил, что вскоре "Хезболла" продолжит обстрел израильской территории ракетами, а также, возможно, ракетами и дронами.
"Вблизи домов гражданских лиц на юге Ливана мы видим, что "Хезболла" готовится к широкомасштабному нападению на Израиль, подвергая опасности ливанское гражданское население. Мы предостерегаем гражданское население, которое находится в районах, где действует "Хезболла", немедленно выехать из опасной зоны ради собственной безопасности", - отмечается в заявлении представителя ЦАХАЛ.
Он также добавил, что Израиль не потерпит нападений террористов на свое гражданское население.
Обострение на Ближнем Востоке
После ликвидации израильскими спецслужбами 31 июля политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, а также главного военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте, на Ближнем Востоке существенно возросла вероятность масштабной войны.
Иран и поддерживаемые им группировки исламистов в лице ХАМАС в Секторе Газа, "Хезболла" в Ливане и йеменских хуситов, заявили о подготовке удара мести по Израилю.
Фактически сразу начались почти ежедневные воздушные удары между Израилем и боевиками "Хезболлы".
В частности, ночью 20 августа израильская армия ударила по складам ливанской группировки в долине Бекаа. Во время обстрела погиб террорист из ракетного подразделения группировки.
Также на днях израильтяне ударили по объектам "Хезболлы" в районах Марун эль-Рас и Айта аш-Шаб на юге Ливана.
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