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Израиль ударил по новым позициям террористов "Хезболла" в Ливане

Четверг 22 августа 2024 02:57
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Израиль ударил по новым позициям террористов "Хезболла" в Ливане Фото: израильские военные продолжают атаковать позиции "Хезболла" в Ливане (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В среду, 21 августа, армия Израиля нанесла удар по позициям террористов "Хезболлы" на юге Ливана, из которых обстреливалась израильская территория.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что израильские солдаты идентифицировали террористическую ячейку, которая ранее выпустила ракеты в направлении района Зарит. Она действовала в здании в районе Шихин на юге Ливана. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по этому зданию.

Кроме того, ЦАХАЛ ударил по военной структуре "Хезболлы" в районе Кфаркела на юге Ливана. Также удары были нанесены для устранения угрозы в районах Айта аш-Шаб и Аальма эль-Чаеб на юге Ливана.

Атаки Израиля по террористам "Хезболла"

Во вторник, 20 августа, израильская армия нанесла удары по позициям террористов в районе Матмура на юге Ливана. Также ЦАХАЛ снова ударил по складам оружия "Хезболлы" в районе Бекаа.

На днях армия Израиля ликвидировала высокопоставленных террористов ХАМАС, коорые убили израильтянина.

Кроме того, Израиль атаковал военные объекты "Хезболлы" в двух районах на юге Ливана.

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