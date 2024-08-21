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Армия Израиля снова атаковала позиции "Хезболлы" на юге Ливана (видео)

Среда 21 августа 2024 02:33
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Армия Израиля снова атаковала позиции "Хезболлы" на юге Ливана (видео) Фото: израильские военные атаковали позиции "Хезболла" в Ливане (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Военно-воздушные силы Израиля во вторник снова атаковали военную инфраструктуру террористической группировки "Хезболла" на юге Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что удары были нанесены по району Матмура на юге Ливана, а также по другой военной структуре боевиков в этом районе.

Тем временем ливанские СМИ сообщили о новой атаке на долину Бекаа на востоке страны. В отчетах говорится, что взрывы были слышны во время пролета израильских истребителей над этим районом.

Отмечается, что ЦАХАЛ ударила по складам оружия "Хезболлы" в районе Бекаа в ответ на атаку беспилотников на север Израиля.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате атаки, по предварительным данным один человек погиб, еще 19 получили ранения.

Обстрелы Израиля и Ливана

Напомним, в ночь на 20 августа, ЦАХАЛ ударил по складам оружия "Хезболлы" в районе долины Бекаа. В результате атаки был ликвидирован террорист из ракетного подразделения группировки Хусейн Али Хусейн.

Также израильская армия ликвидировала двух высокопоставленных боевиков палестинской группировки ХАМАС, причастных к убийству израильтянина.

Кроме того, на днях Израиль ударил по военным объектам "Хезболлы" в районах Марун эль-Рас и Айта аш-Шаб на юге Ливана.

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