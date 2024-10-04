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Армия Израиля ликвидировала эксперта по производству ракет для "Хезболлы"

Пятница 04 октября 2024 01:08
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Армия Израиля ликвидировала эксперта по производству ракет для "Хезболлы" Фото: израильская армия убила руководителя ракетной программы "Хезболлы" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В начале этой недели Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала одного из руководителей проекта группировки "Хезболла" по производству высокоточных управляемых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Военные убили в районе Бейрута Махмуда Юсефа Аниси, удар был нанесен с использованием разведданных. Он был одним из лидеров кампании "Хезболлы" по изготовлению оружия в Ливане и важным источником информации о технологических возможностях в сфере производства оружия.

Аниси присоединился к группировке более 15 лет назад и был экспертом в области машиностроения, чем усилил развитие стратегического оружия террористов.

Военная операция Израиля против "Хезболлы"

За последние месяцы между Израилем и Ливаном существенно возросла интенсивность боевых действий. Террористы "Хезболлы" регулярно обстреливали артиллерией и ракетами северный Израиль, ЦАХАЛ в ответ уничтожал объекты группировки на юге Ливана.

В конце сентября ЦАХАЛ ударом по Бейруту уничтожил лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу. Это существенно обострило ситуацию на Ближнем Востоке и привело к "удару возмездия" по Израилю со стороны Ирана.

1 октября израильская армия начала ограниченную военную операцию на территории Ливана, задачей которой является уничтожение инфраструктуры "Хезболлы".

Начальник Генштаба Израиля заявил, что террористам "Хезболлы" не позволят остаться на юге Ливана.

Почему Израиль проводит военную операцию в Ливане и какова ее цель, - читайте в материале РБК-Украина.

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