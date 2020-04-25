У Херсонській області три населених пункти закрили на карантин

Три населених пункти Херсонської області до понеділка, 27 квітня, закривають на в'їзд та виїзд через збільшення кількості хворих на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції області.

За даними прес-служби, карантин вводиться у місті Олешки, а також селах Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району. У цих населених пунктах проводимуть додаткові дезінфікуючі заходи.

"Починаючи з 13:00 години 25 квітня і до 06:00 години 27 квітня місто Олешки та села Малі Копані й Ліві Солонці будуть закриті на в’їзд-виїзд", - йдеться в повідомленні.

У місті Олешки будуть встановлені 5 карантинних блокпостів, у Малих Копанях – 2, у Лівих Солонцях - 2.

Правоохоронці контролюватимуть дотримання громадянами карантинних заходів шляхом цілодобового патрулювання. У поліції просять місцевих жителів не панікувати, а дослухатися до порад та залишатись вдома.

Нагадаємо, з початку пандемії станом на 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 заражених коронавірусом, одужав 782 хворий, помер від ускладнень інфекції 201 українець. У Херсонській області зафіксовано 79 випадків хвороби.

Відзначимо, 22 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня. Продовження карантину пов'язано із зростанням числа заражених в країні.