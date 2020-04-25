В уряді анонсували нові стандарти життя після послаблення карантину

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після послаблення карантину обмеження збережуться

Після послаблення карантинних заходів Україна, як і весь світ, має навчитися жити за новими стандартами, за новою соціальною поведінкою. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив прем’єр, послаблення карантинних обмежень не означає, що загроза мине.

"Такі прості правила, як дотримання дистанції, постійна дезінфекція та індивідуальний захист можуть убезпечити нас і після закінчення карантину", - зазначив він.

За прогнозом Шмигаля, українці будуть змушені виконувати наступні дії:

уникнення скупчення людей,

забезпечення дотримання дистанції в приміщення не менше ніж 1,5 метри,

обробка поверхонь в приміщенні, де відбувається соціальна взаємодія,

використання захисних масок та рукавичок в місцях в місцях скупчення людей.

забезпечення працівників належними засобами індивідуального захисту.

Крім того, прем’єр розповів про перехід до "безконтактної економіки", яка передбачає

онлайн-продажі

поширення безготівкових платежів,

безконтактну доставку,

спеціальне обслуговування в супермаркетах,

спеціальне обслуговування в кафе та ресторанах.

Нагадаємо, 22 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня. Продовження карантину пов'язано із зростанням числа заражених в країні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України презентував план виходу з карантину, який був введений через пандемію коронавіруса. План виходу з карантину складається з п'яти етапів.

Згідно першого етапу пом'якшення карантинних заходів, з 11 травня планують дозволити жителям відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони. Однак винятком залишаться дитячі майданчики.