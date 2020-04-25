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В уряді анонсували нові стандарти життя після послаблення карантину

Новини » Коронавірус     25.04.2020 - 11:14
В уряді анонсували нові стандарти життя після послаблення карантину
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після послаблення карантину обмеження збережуться

Після послаблення карантинних заходів Україна, як і весь світ, має навчитися жити за новими стандартами, за новою соціальною поведінкою. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив прем’єр, послаблення карантинних обмежень не означає, що загроза мине.

"Такі прості правила, як дотримання дистанції, постійна дезінфекція та індивідуальний захист можуть убезпечити нас і після закінчення карантину", - зазначив він.

За прогнозом Шмигаля, українці будуть змушені виконувати наступні дії:

  • уникнення скупчення людей,
  • забезпечення дотримання дистанції в приміщення не менше ніж 1,5 метри,
  • обробка поверхонь в приміщенні, де відбувається соціальна взаємодія,
  • використання захисних масок та рукавичок в місцях в місцях скупчення людей.
  • забезпечення працівників належними засобами індивідуального захисту.

Крім того, прем’єр розповів про перехід до "безконтактної економіки", яка передбачає

  • онлайн-продажі
  • поширення безготівкових платежів,
  • безконтактну доставку,
  • спеціальне обслуговування в супермаркетах,
  • спеціальне обслуговування в кафе та ресторанах.

В уряді анонсували нові стандарти життя після послаблення карантину

Нагадаємо, 22 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня. Продовження карантину пов'язано із зростанням числа заражених в країні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України презентував план виходу з карантину, який був введений через пандемію коронавіруса. План виходу з карантину складається з п'яти етапів.

Згідно першого етапу пом'якшення карантинних заходів, з 11 травня планують дозволити жителям відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони. Однак винятком залишаться дитячі майданчики.

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