В Херсонской области три населенных пункта закрыли на карантин

Три населенных пункта Херсонской области до понедельника, 27 апреля, закрывают на въезд и выезд из-за увеличения количества больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной поліції области.

По данным пресс-службы, карантин вводится в городе Олешки, а также в селах Левые Солонцы Олешковского района и Малые Копани Голопристанского района. В этих населенных пунктах проводимуть дополнительные дезинфицирующие мероприятия.

"Начиная с 13:00 часов 25 апреля и до 06:00 часов 27 апреля город Олешки и село Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд", - говорится в сообщении.

В городе Олешки будут установлены 5 карантинных блокпостов, в Малых Копанях - 2, в Левых Солонцах - 2.

Правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мер путем круглосуточного патрулирования. В полиции просят местных жителей не паниковать, а прислушаться к советам и оставаться дома.

Напомним, с начала пандемии по состоянию на 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 зараженных коронавирусом, выздоровел 782 больной, умер от осложнений инфекции 201 украинец. В Херсонской области зафиксировано 79 случаев болезни.

Отметим, 22 апреля Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Продление карантина пов'связано с ростом числа зараженных в стране.