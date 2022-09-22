На Херсонском направлении в здание с "кадыровцами" прилетели ракеты, - Арестович

На Херсонском направлении по зданию, в котором находились "кадыровцы", был нанесен ракетный удар. Десятки вражеских солдат погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".
"На Херсонском направлении доблестные джигиты Кадырова приехали в большом количестве.. Они приехали давно, но позавчера (20 сентября - ред.) с ними случилась беда. Прямо в то здание, где они сидели, прилетело много всяких ракет", - рассказал Арестович.
По его словам, более 40 вражеских солдат были ликвидированы. При этом еще 30 получили ранения, их госпитализировали.
Напомним, ранее стало известно, что 18 сентября в "отеле" оккупантов, который находится в Сватово (Луганская область) прогремел сильный взрыв. В результате погибли сотни вражеских солдат.
Также мы писали, что украинские защитники за 21 сентября ликвидировали еще 400 российских оккупантов.
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