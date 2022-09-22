На Херсонском направлении в здание с "кадыровцами" прилетели ракеты, - Арестович

На Херсонском направлении по зданию, в котором находились "кадыровцы", был нанесен ракетный удар. Десятки вражеских солдат погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире " Фейгин Live ".

"На Херсонском направлении доблестные джигиты Кадырова приехали в большом количестве.. Они приехали давно, но позавчера (20 сентября - ред.) с ними случилась беда. Прямо в то здание, где они сидели, прилетело много всяких ракет", - рассказал Арестович.

По его словам, более 40 вражеских солдат были ликвидированы. При этом еще 30 получили ранения, их госпитализировали.