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На Херсонському напрямку у будівлю з "кадирівцями" прилетіли ракети, - Арестович

Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (24tv.ua)
Автор: Іван Носальський

На Херсонському напрямку по будівлі, в якій перебували "кадирівці", було завдано ракетного удару. Десятки ворожих солдатів загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"На Херсонському напрямку доблесні джигіти Кадирова приїхали у великій кількості. Вони приїхали давно, але позавчора (20 вересня - ред.) з ними трапилося лихо. Прямо в ту будівлю, де вони сиділи, прилетіло багато всяких ракет", - розповів Арестович.

За його словами, понад 40 ворожих солдат було ліквідовано. При цьому ще 30 - отримали поранення, їх госпіталізували.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 18 вересня в "готелі" окупантів, який знаходиться у Сватовому (Луганська область) пролунав сильний вибух. Внаслідок цього загинули сотні ворожих солдатів.

Також ми писали, що українські захисники за 21 вересня ліквідували ще 400 російських окупантів.

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