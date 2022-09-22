Минус 400 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 55 510 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 22 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 55510 (+400) человек ликвидировано;
- танков - 2236 (+9);
- боевых бронированных машин - 4776 (+28);
- артиллерийских систем - 1341 (+1);
- РСЗО - 318 (+0);
- средства ПВО - 169 (+1);
- самолетов - 253 (+0);
- вертолетов - 218 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 941 (+9);
- крылатые ракеты - 240 (+1);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3630 (+20);
- специальной техники - 125 (+0).
Напомним, ВСУ уничтожили два командных и два пункта управления российских оккупантов на юге.
Кроме того, вчера российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. В ходе мобилизации Россия планирует призвать в армию 300 тысяч резервистов.
По всей территории России прошли протесты против мобилизации. Российские силовики задержали более тысячи митингующих.
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