Минус 400 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 55 510 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Напомним, ВСУ уничтожили два командных и два пункта управления российских оккупантов на юге.

Кроме того, вчера российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. В ходе мобилизации Россия планирует призвать в армию 300 тысяч резервистов.

По всей территории России прошли протесты против мобилизации. Российские силовики задержали более тысячи митингующих.

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