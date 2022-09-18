ua ru
Нд, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Сватовому пролунав вибух у "готелі" окупантів: Гайдай назвав втрати ворога

Новость на русском →
Неділя 18 вересня 2022 22:24
У Сватовому пролунав вибух у "готелі" окупантів: Гайдай назвав втрати ворога Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВВ (tribun)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 18 вересня, вночі у Сватовому (Луганська область) у будівлі автостанції, яка була готелем для російських військових, пролунав вибух. Внаслідок інциденту загинули сотні ворожих солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram .

"Сьогодні вночі у Сватовому стався вибух у будівлі, де окупанти зробили собі готель. І десь близько 200 солдатів російської армії там загинули", - розповів Гайдай.

Також він додав, що росіяни стягують війська до лінії фронту та готуються до оборони, але "склади також вибухають і з боєкомплектом будуть певні проблеми".

Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв , що в Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон, оскільки росіяни знищили всю необхідну інфраструктуру.

Також ми писали, що, за словами Гайдая , у так званій "ЛНР" почалися розбірки серед місцевого "керівництва" на тлі ліквідації "генпрокурора".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Сватово Війна Росії проти України
NEWS
Мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні
Мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки