У Сватовому пролунав вибух у "готелі" окупантів: Гайдай назвав втрати ворога

Сьогодні, 18 вересня, вночі у Сватовому (Луганська область) у будівлі автостанції, яка була готелем для російських військових, пролунав вибух. Внаслідок інциденту загинули сотні ворожих солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram .

"Сьогодні вночі у Сватовому стався вибух у будівлі, де окупанти зробили собі готель. І десь близько 200 солдатів російської армії там загинули", - розповів Гайдай.

Також він додав, що росіяни стягують війська до лінії фронту та готуються до оборони, але "склади також вибухають і з боєкомплектом будуть певні проблеми".