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В Херсонской ОВА зафиксировали увеличение дроновых атак по Бериславскому району

Херсонская область, Вторник 26 марта 2024 19:02
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В Херсонской ОВА зафиксировали увеличение дроновых атак по Бериславскому району Архивное фото: россияне увеличили дроновые атаки по Бериславскому району (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты стали чаще использовать дроны для нанесения ударов по общинам Бериславского района в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По его словам, россияне обстреляли регион и повредили многоэтажку, десятки частных домов, админздания, образовательные учреждения, магазины и гражданские автомобили

"Около 15 населенных пунктов попали под обстрел оккупантов. Сегодня россияне в очередной раз ударили по Бериславу сбросив с дрона взрывное устройство. Пострадал 52-летний мужчина, сейчас он в больнице", - сказал глава области.

Прокудин отметил, что атаки с дронов далеко не единичны, в последнее время в ОВА фиксируют увеличенную активность вражеских дронов в прибрежных общинах Бериславского района. Также чиновник заявил о повышенной активности вражеской авиации.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, что Херсон и правобережная часть области были освобождены от российских оккупантов осенью 2022 года. Россияне ежедневно обстреливают регион из авиации, дронов и артиллерии.

19 марта россияне обстреляли авто с гражданскими недалеко от села Осокоровка. Пострадали люди.

Также сообщалось, что российские войска атаковали несколькими дронами "Пункт несокрушимости" в Херсонской области 23 марта. Три человека получили ранения.

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