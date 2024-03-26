У Херсонській ОВА зафіксували збільшення дронових атак по Бериславському району
Російські окупанти стали частіше використовувати дрони для нанесення ударів по громадах Бериславського району в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За його словами, росіяни обстріляли регіон і пошкодили багатоповерхівку, десятки приватних будинків, адмінбудівлі, освітні заклади, магазини та цивільні автомобілі
"Близько 15 населених пунктів потрапили під обстріл окупантів. Сьогодні росіяни вкотре вдарили по Бериславу скинувши з дрона вибуховий пристрій. Постраждав 52-річний чоловік, зараз він у лікарні", - сказав очільник області.
Прокудін наголосив, що атаки з дронів далеко не поодинокі, останнім часом в ОВА фіксують збільшену активність ворожих дронів у прибережних громадах Бериславського району. Також чиновник заявив про підвищену активність ворожої авіації.
Ситуація у Херсонській області
Нагадаємо, що Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Росіяни щоденно обстріляють регіон з авіації, дронів та артилерії.
19 березня росіяни обстріляли авто з цивільними неподалік села Осокорівка. Постраждали люди.
Також повідомлялось, що російські війська атакували кількома дронами "Пункт незламності" у Херсонській області 23 березня. Троє людей отримали поранення.
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