Россияне дронами атаковали "Пункт несокрушимости" в Херсонской области, есть раненые
Российские войска атаковали несколькими дронами "Пункт несокрушимости" в Херсонской области 23 марта. Три человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Стало известно о трех пострадавших в результате атаки двух FPV-дронов по пункту несокрушимости в Новоалександровской общине", - говорится в сообщении.
В частности, в больницу доставили 74-летнюю женщину с минно-взрывной травмой и ранением руки.
"А также - 61-летнюю местную жительницу с контузией. Среди пострадавших и 54-летний мужчина. У него медики диагностировали минно-взрывную травму, ранение головы и контузию. Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь", - рассказали о состоянии пострадавших в ОВА.
Последствия обстрела "Пункта несокрушимости" в Херсонской области 23 марта (t.me/khersonskaODA)
Обстрелы "Пунктов несокрушимости" в Украине
Оккупанты не впервые обстреливают "Пункты несокрушимости", в том числе и в Херсонской области. Например, из-за обстрела "Пункта несокрушимости" в Херсоне в июне прошлого года погибли два человека, которые пришли за гуманитарной помощью. Еще двое получили ранения.
Кроме того, в марте 2023 года, российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области. Три человека, которые были переселенцами погибли, еще двое получили ранения.
Также в декабре 2022 декабря оккупанты обстреляли "Пункт несокрушимости", который размещался в местной школе в поселке Малотарановка в пригороде Краматорска.
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