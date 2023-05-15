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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более роты россиян, два танка и ЗРК

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Понедельник 15 мая 2023 11:28
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более роты россиян, два танка и ЗРК Иллюстративное фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более роты россиян, два танка и ЗРК (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожили более роты российских оккупантов, два танка и ЗРК на Таврическом направлении за прошедшие сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Он отметил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления выполнили 710 огневых задач в течение суток. Эти и контрбатарейная борьба, и работа по выявленным ранее плановым целям.

Потери противника убитыми и ранеными составили больше роты. Также наши защитники уничтожили и повредили 31 единицу вооружения и военной техники врага.

В частности, два танка, два БТР, БМП, БРЭМ, КШМ, 2 дрона "Орлан-10", беспилотник Zala и Supercum, РЭБ "Поле-21" и "Силок-01", зенитный ракетный комплекс "Тор".

Напомним, сегодня ночью украинские бойцы уничтожили четыре российских "Шахеда" и "Орлан-10".

Кроме того, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отмечал, что продвижение Сил обороны на Бахмутском направлении - это первый успех наступательных действий.

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