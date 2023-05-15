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Пограничники возле Бахмута "приземлили" два российских беспилотника из антидронового ружья

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Понедельник 15 мая 2023 13:09
Пограничники возле Бахмута "приземлили" два российских беспилотника из антидронового ружья Фото: пограничники у Бахмута "приземлили" два российских беспилотника из антидронового ружья (t.me/DPSUkr)
Автор: Елизавета Драбкина

Пограничники сбили два беспилотника российских оккупантов с помощью антидронового ружья в Бахмутском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В ГПСУ отмечают, что украинские военные возле Бахмута успешно противодействуют вражеским дронам.

"На рассвете аэроразведчики противника решили добраться до цели, используя сразу 2 БПЛА. Пограничники были наготове, как и их антидроновое ружье: обе вражеские "птички" приземлили", - отмечают пограничники.

Напомним, сегодня ночью украинские защитники уничтожили четыре вражеских "Шахеда" и "Орлан-10".

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения наши бойцы сбили более 2,7 тысячи враждебных БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Бахмут дрони Государственная пограничная служба
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