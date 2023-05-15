ВСУ уничтожили танк Т-90 и более 50 оккупантов возле Купянска и Лимана, - Череватый
Украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили два российских танка, один из которых Т-90.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.
"578 раз россияне били артиллерией по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии фронта за прошедшие сутки на Лиманском и Купянском направлениях", - говорится в сообщении.
Также враг нанес 17 авиаударов. Там произошло три боестолкновения. Наши военные уничтожили 53 оккупантов, 105 получили ранения.
"Уничтожены два российских танка, один из которых Т-90, БМП, четыре беспилотника, два миномета, пушка и два полевых склада с боеприпасами", - пояснил Череватый.
Напомним, что пограничники сбили два беспилотника российских оккупантов с помощью антидронового ружья в Бахмутском районе.
Украинские военные уничтожили более роты российских оккупантов, два танка и ЗРК на Таврическом направлении за минувшие сутки.
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