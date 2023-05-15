ВСУ уничтожили танк Т-90 и более 50 оккупантов возле Купянска и Лимана, - Череватый

Украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили два российских танка, один из которых Т-90.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"578 раз россияне били артиллерией по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии фронта за прошедшие сутки на Лиманском и Купянском направлениях", - говорится в сообщении.

Также враг нанес 17 авиаударов. Там произошло три боестолкновения. Наши военные уничтожили 53 оккупантов, 105 получили ранения.

"Уничтожены два российских танка, один из которых Т-90, БМП, четыре беспилотника, два миномета, пушка и два полевых склада с боеприпасами", - пояснил Череватый.