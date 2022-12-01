Европейский союз выделит дополнительную помощь для разминирования Украины

"Я представлю нашу поддержку Европейского Союза - ОБСЕ и Украине. Я объявлю о дополнительном взносе в размере более 1 миллиона евро на операции по разминированию в Украине через ОБСЕ" - говорится в заявлении.

Боррель также сообщил, что представит предложение Высокого представителя вместе с Европейской комиссией, чтобы поддержать работу Международного уголовного суда и поддержать украинского генерального прокурора. Речь идет о сборе доказательств российских преступлений против Украины и создании специального трибунала, посвященного этому вопросу.

"Я уже много раз говорил, что Россия должна платить за восстановление Украины. Восстановление Украины потребует невероятного количества ресурсов, потому что страна планомерно разрушается. Речь идет о серьезных убытках, но какими бы ни были эти цифры, мы знаем, что они будут очень высокими", - добавил глава дипломатии ЕС.