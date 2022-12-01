Европейский союз выделит дополнительную помощь для разминирования Украины
Европейский союз выделит более 1 миллиона евро на разминирование территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Я представлю нашу поддержку Европейского Союза - ОБСЕ и Украине. Я объявлю о дополнительном взносе в размере более 1 миллиона евро на операции по разминированию в Украине через ОБСЕ" - говорится в заявлении.
Боррель также сообщил, что представит предложение Высокого представителя вместе с Европейской комиссией, чтобы поддержать работу Международного уголовного суда и поддержать украинского генерального прокурора. Речь идет о сборе доказательств российских преступлений против Украины и создании специального трибунала, посвященного этому вопросу.
"Я уже много раз говорил, что Россия должна платить за восстановление Украины. Восстановление Украины потребует невероятного количества ресурсов, потому что страна планомерно разрушается. Речь идет о серьезных убытках, но какими бы ни были эти цифры, мы знаем, что они будут очень высокими", - добавил глава дипломатии ЕС.
Напомним, что Япония и Камбоджа планируют помочь Украине разминировать ее территорию. Именно поэтому ведется работа над специальным трехсторонним проектом.
Также Хорватия поможет разминировать Луганскую область, однако на это уйдет не менее 10 лет.
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