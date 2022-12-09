Как четыре Швейцарии. 30% территории Украины требует очистки от взрывчатки
Приблизительно 30% территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. Планируется, что всю взрывчатку удастся убрать через 10 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя министра МВД Украины Мэри Акопян.
"Около 174 тысяч квадратных километров территории Украины на сегодняшний день остаются загрязненными, по анализу и оценкам наших специалистов. Это составляет примерно 30% наших территорий. Территория загрязненной части Украины на сегодняшний день - это четыре Швейцарии", - рассказала она.
По ее словам, это очень демонстративно и ярко говорит о реальной ситуации в Украине с заминированием.
"Мы ставим очень амбициозную цель, что мы все эти территории сможем очистить в течение 10 лет. Это кажется много, но для таких видов робот это мало. Главное, над чем сегодня работаем", - усилить нашу способность двигаться в таких темпах", - констатировала Акопян.
Как сообщалось, Европейский союз выделит более 1 миллиона евро на разминирование территории Украины.
Также Япония и Камбоджа планируют помочь Украине разминировать ее территорию. Именно поэтому сейчас ведется работа над специальным трехсторонним проектом.
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