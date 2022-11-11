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Япония и Камбоджа помогут разминировать территорию Украины: что известно

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Пятница 11 ноября 2022 15:57
Япония и Камбоджа помогут разминировать территорию Украины: что известно Фото: Япония и Камбоджа помогут разминировать территорию Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Япония и Камбоджа планируют помочь Украине разминировать ее территорию. Именно поэтому сейчас ведется работа над специальным трехсторонним проектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"После телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Королевства Камбоджа Гун Сеном, камбоджийский лидер лично принял меня на этой неделе в Пномпене. На нашей встрече речь шла, в частности, о помощи в разминировании", - заявил Кулеба.

По его словам, планируется общий трехсторонний проект по разминированию украинских территорий с привлечением Камбоджи и Японии. Кулеба добавил, что уже были проговорены конкретные параметры этого проекта, кто и что будет делать какой график.

"Камбоджа по нашему запросу инициировала этот проект и готова помогать Украине в разминировании, вместе с Японией. В прошлом Камбоджа долго страдала от войны, и имеет большой опыт в разминировании. Есть экспертиза, есть оборудование, будем привлекать их к решению наших проблем. ", - подытожил министр.

Напомним, что вчера Украина приступила к интеграции в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.

Также Хорватия поможет разминировать Луганскую область, однако на это уйдет не менее 10 лет.

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Япония Дмитрий Кулеба Камбоджа Война в Украине
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