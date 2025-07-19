В Херсонской области трое волонтеров подорвались на мине: что известно
В селе Херсонской области авто с волонтерами наехало на российскую мину. Пострадали трое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОГА).
Вечером 18 июля в селе Велетенское Херсонского района трое волонтеров подорвались на мине.
Как сообщила областная военная администрация, автомобиль, в котором находились мужчины, наехал на российское взрывное устройство.
Пострадали трое волонтеров в возрасте 30, 32 и 57 лет. Все они получили минно-взрывные травмы и контузии.
Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Состояние мужчин врачи оценивают как легкое, они находятся на амбулаторном лечении.
Подобные случаи
После деоккупации части Херсонщины территория региона остается плотно заминированной.
Российские войска оставили после себя большое количество мин и растяжек, что представляет постоянную угрозу для гражданского населения, в частности волонтеров и работников гуманитарных миссий.
Напомним, что в Херсонской области погибли два взрывотехника. Они пытались разминировать боевую часть ударного беспилотника.
Кроме того, в прошлом году было подтверждено несколько случаев дистанционного минирования в Днепровском районе Херсона. Местных предупреждали об опасности.
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