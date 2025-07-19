В Херсонской области трое волонтеров подорвались на мине: что известно

В селе Херсонской области авто с волонтерами наехало на российскую мину. Пострадали трое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОГА).

Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Состояние мужчин врачи оценивают как легкое, они находятся на амбулаторном лечении.

Пострадали трое волонтеров в возрасте 30, 32 и 57 лет. Все они получили минно-взрывные травмы и контузии.

Как сообщила областная военная администрация, автомобиль, в котором находились мужчины, наехал на российское взрывное устройство.

Вечером 18 июля в селе Велетенское Херсонского района трое волонтеров подорвались на мине.

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После деоккупации части Херсонщины территория региона остается плотно заминированной.

Российские войска оставили после себя большое количество мин и растяжек, что представляет постоянную угрозу для гражданского населения, в частности волонтеров и работников гуманитарных миссий.

Напомним, что в Херсонской области погибли два взрывотехника. Они пытались разминировать боевую часть ударного беспилотника.

Кроме того, в прошлом году было подтверждено несколько случаев дистанционного минирования в Днепровском районе Херсона. Местных предупреждали об опасности.

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