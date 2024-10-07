В Херсоне зафиксирован случай дистанционного минирования: что известно

Сегодня, 7 октября, было подтверждено несколько случаев дистанционного минирования в Днепровском районе Херсона. Местных предупреждают об опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской МВА Романа Мрочко.

Отмечается, что российские войска разбрасывают на дорогах города мины, а именно - "лепестки", которые также известны как "лепестки" или "бабочки".

"Это распространенная противопехотная мина. Приближаться к ней очень опасно", - подчеркнул Мрочко.

Сообщается, что такая мина имеет небольшой размер примерно с ладонь. Обычно она зелёного или коричневого цвета. Также известно, что он может взорваться в случае, если человек к нему прикоснется, однако иногда – сам по себе.

"Категорически запрещено приближаться к мине и тем более ее трогать! В случае обнаружения такого "лепестка" набирайте "101", - предупредил начальник Херсонской МВА.

Мины "Лепестки"

Мина ПФМ-1 "Лепесток" - это советская противопехотная мина, которая широко используется Россией против Украины с 2014 года, а также во время полномасштабного вторжения с 2022 года. Этот тип мины особенно опасен из-за своего маленького веса, необычной формы (напоминает лепесток или бабочку) и то, что она легко разбрасывается на большие территории с помощью артиллерии, авиации или ракетных систем.

Мина предназначена для поражения конечностей человека, поскольку активируется при небольшом давлении, что делает его особенно опасным для гражданских, включая детей, которые могут подобрать мину через его необычную форму. ПФМ-1 имеет ограниченный срок активности, но даже после его окончания может оставаться опасным в течение десятилетий.

Россия неоднократно применяла мины "Лепестки" в зоне АТО/ООС с 2014 года, и продолжила их использование во время полномасштабного вторжения в Украину, подвергая риску гражданское население. Это нарушает международные гуманитарные нормы, в частности Женевские конвенции, запрещающие использование противопехотных мин против гражданских.