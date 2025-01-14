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Под Херсоном при разминировании дрона погибли два взрывотехника

Херсонская область, Вторник 14 января 2025 16:53
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Под Херсоном при разминировании дрона погибли два взрывотехника Фото: под Херсоном подорвались два сапера (иллюстративное фото Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

В Херсонской области погибли два взрывотехника. Они пытались разминировать боевую часть ударного беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

Сообщается, что двое запорожских полицейских-взрывотехников - старший лейтенант Алексей Сафонов и лейтенант Илья Дергилев - проводили разминирование в одном из сел Белозерской территориальной общины.

"Во время обезвреживания боевой части неразорвавшегося БпЛА произошла детонация. Правоохранители получили смертельные ранения", - говорится в сообщении.

Под Херсоном при разминировании дрона погибли два взрывотехника

Фото: погибшие взрывотехники (t.me/mvs_ukraine)

Напомним, ранее на выходных российские оккупанты обстреляли почти полсотни населенных пунктов в Херсонской области, в том числе Херсон. Для ударов применялась артиллерия и авиация.

В результате обстрелов погиб один человек и двое получили ранения. Оккупанты били по объектам социальной инфраструктуры и жилым кварталам. Повреждены многоэтажки, частные дома, складское помещение и частные автомобили.

Также сообщалось, что в ходе обстрелов часть Херсона осталась без тепла и света, значительно повреждена электросеть Днепровского района. Временно ограничивали движение троллейбусов.

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