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У Херсонській області троє волонтерів підірвалися на міні: що відомо

Субота 19 липня 2025 10:56
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У Херсонській області троє волонтерів підірвалися на міні: що відомо Фото: У Херсонській області троє волонтерів підірвалися на міні (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У селі Херсонської області авто з волонтерами наїхало на російську міну. Постраждали троє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херcонську ОДА (ОВА).

Увечері 18 липня в селі Велетенське Херсонського району троє волонтерів підірвалися на міні.

Як повідомила обласна військова адміністрація, автомобіль, у якому перебували чоловіки, наїхав на російський вибуховий пристрій.

Постраждали троє волонтерів віком 30, 32 та 57 років. Усі вони зазнали мінно-вибухових травм і контузій.

Медики надали постраждалим необхідну допомогу. Стан чоловіків лікарі оцінюють як легкий, вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

Подібні випадки

Після деокупації частини Херсонщини територія регіону залишається щільно замінованою.

Російські війська залишили після себе велику кількість мін та розтяжок, що становить постійну загрозу для цивільного населення, зокрема волонтерів та працівників гуманітарних місій.

Нагадаємо, що у Херсонській області загинули два вибухотехніки. Вони намагалися розмінувати бойову частину ударного безпілотника.

Крім того, у минулому році було підтверджено кілька випадків дистанційного мінування у Дніпровському районі Херсона. Місцевих попереджали про небезпеку.

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