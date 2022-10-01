В Херсонской области с россиянами творится беда, - Арестович

"Злые российские языки чего-то закричали, что на Херсонщине какая-то беда с ними творится. Подробности, я думаю, мы узнаем ближе к понедельнику, когда заявит Генштаб ВСУ. Там беда, которая может стать бедой-бедой", - заявил Арестович.

По его словам, более детальная информация может быть раскрыта уже в понедельник, 3 октября.

Также он добавил, что несколько ударов были нанесены по районам скопления живой силы россиян и по их складам в Херсоне и Новой Каховке.