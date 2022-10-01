В Каховском районе прогремел взрыв: местные сообщают о сильном пожаре (видео)

Во временно оккупированном Таврийске Каховского района утром 1 октября прогремел взрыв. Над городом поднимается дым и слышна детонация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают местные жители, предварительно удар пришелся по складу оккупантов. Сейчас там сильный пожар и слышна детонация. Официальных подтверждений относительно уничтожения склада врага пока нет. Фото: в Таврийске прогремел взрыв (Telegram)