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У Херсонській області з росіянами коїться біда, - Арестович

Фото: Олексій Арестович, радник Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Херсонській області відбувається біда з російськими окупантами і ситуація для них може ще погіршитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Злі російські мови чогось закричали, що на Херсонщині якась біда з ними коїться. Подробиці, я думаю, ми дізнаємося ближче до понеділка, коли заявить Генштаб ЗСУ. Там біда, яка може стати бідою-бідою", - заявив Арестович.

За його словами, більш детальна інформація може бути розкрита вже в понеділок, 3 жовтня.

Також він додав, що кілька ударів було завдано по районах скупчення живої сили росіян та їх складам в Херсоні та Новій Каховці.

Нагадаємо, у суботу, 1 жовтня, у тимчасово окупованому Таврійську Каховського району вранці пролунав вибух.

Також ми писали, що українські військові збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

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Херсонська областьОфіс президентаОлексій АрестовичВійна Росії проти України