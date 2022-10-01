ПВО Украины сбила российский "Аллигатор" в Херсонской области
Фото: ВСУ сбили российский боевой вертолет Ка-52 (wikipedia.org)
Силы противовоздушной обороны сбили над Херсонской областью российский вертолет Ка-52 - "Аллигатор".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что вертолет был сбит в Береславском районе.
"Около 21:30, в Береславском районе Херсонщины, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит российский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.
Напомним, в Баштанском районе Николаевской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" были сбиты два российских штурмовика Су-25.
Ранее враг потерял штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.