ПВО Украины сбила российский "Аллигатор" в Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что вертолет был сбит в Береславском районе.

"Около 21:30, в Береславском районе Херсонщины, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит российский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

Напомним, в Баштанском районе Николаевской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" были сбиты два российских штурмовика Су-25.

Ранее враг потерял штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8.

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