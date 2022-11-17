В Херсонской области оккупанты заминировали солнечную станцию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Херсонской области.

"Поступило сообщение о массированном заминировании российскими военными территории солнечной станции в Белозерском районе, которая до начала войны являлась важным элементом энергетической безопасности общины", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что во время оккупации военные России разграбили и повредили станцию, сейчас она не работает и часть населения страдает из-за отсутствия электроэнергии и тепла.