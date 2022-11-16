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В Херсоне обнаружили списки агентов ФСБ, которые сотрудничали с россиянами во время оккупации

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Херсон, Среда 16 ноября 2022 15:10
В Херсоне обнаружили списки агентов ФСБ, которые сотрудничали с россиянами во время оккупации Фото: в Херсоне обнаружили списки агентов ФСБ, которые сотрудничали с россиянами во время оккупации (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины во время стабилизационных мероприятий в Херсоне нашли засекреченные документы ФСБ с информацией об их агентах-коллаборантах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В частности, правоохранители изъяли:

  • собственноручно написанные "обязательства" агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ;
  • дела агентурного исследования;
  • сообщение агентов о результатах выполнения вражеских задач;
  • "протоколы обысков" в квартирах херсонцев.

Отмечено, что представители спецслужбы России оставили секретные документы на территории местного гаражного кооператива во время бегства от контрнаступления ВСУ.

СБУ установила, что вражеские пособники давали "наводку" захватчикам на места нахождения украинских патриотов, в том числе участников движения сопротивления на территории южного региона.

Агенты спецслужбы также участвовали в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным делам.

Были обнаружены задокументированные факты похищения и пытки потерпевших, а также разграбление их домов под видом проведения "обысков".

Следователи СБУ также получили данные, что пособники россиян были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ, входившими в состав "временно оперативной группы ВОГ-8". Именно ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на юге.

Изъятые материалы направлены на экспертизу для проведения дальнейших оперативных действий по разоблачению российских агентурных сетей.

Напомним, во время контрдиверсионных мер в Черниговской области СБУ задержала российского шпиона - агента ФСБ.

Кроме того, на востоке правоохранители разоблачили еще двух пособниц россиян, которые "сдавали" захватчикам украинских патриотов.

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