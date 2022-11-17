У Херсонській області окупанти замінували сонячну станцію
Російські війська під час відступу замінували сонячну станцію у Білозерському районі Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення поліції Херсонської області.
"Надійшло повідомлення про масоване замінування російськими військовими території сонячної станції у Білозерському районі, яка до початку війни була важливим елементом енергетичної безпеки громади", - йдеться у повідомленні.
У поліції розповіли, що під час окупації військові Росії пограбували та пошкодили станцію, зараз вона не працює і частина населення страждає через відсутність електроенергії та тепла.
"Після деокупації території працівники поки що не можуть розпочати роботу з відновлення діяльності станції та генерації такої потрібної зараз електроенергії. Територія замінована, але найближчим часом туди вирушать фахівці для проведення перевірки території та розмінування", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області. Українським фахівцям довелося його підірвати.
Також ми писали, що СБУ під час стабілізаційних заходів у Херсоні знайшла засекречені документи ФСБ з інформацією про їхніх агентів-колаборантів.
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