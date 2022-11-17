У Херсонській області окупанти замінували сонячну станцію

"Надійшло повідомлення про масоване замінування російськими військовими території сонячної станції у Білозерському районі, яка до початку війни була важливим елементом енергетичної безпеки громади", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що під час окупації військові Росії пограбували та пошкодили станцію, зараз вона не працює і частина населення страждає через відсутність електроенергії та тепла.