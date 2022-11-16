Россияне заминировали здание управления полиции в Херсоне: пришлось взорвать
Российские оккупанты заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области. Украинским специалистам пришлось его взорвать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиция Игоря Клименко.
"Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и сноровке наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим", - написал он.
По словам Клименко, в целом полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонской области. Они изъяли более 4 тысяч взрывоопасных предметов.
Он также призвал не спешить возвращаться в недавно уволенные населенные пункты.
Напомним, недавно СБУ во время стабилизационных мероприятий в Херсоне нашла засекреченные документы ФСБ с информацией об их агентах-коллаборантах.
Кроме того, корреспонденты РБК-Украина побывали в освободившемся городе и подготовили фоторепортаж.
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