Российские войска атаковали Украину 80 дронами с трех направлений. Сколько сбила ПВО

Российские войска запустили по Украине 80 дронов сразу с трех направлений. ПВО сбила половину из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

ПВО работала в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях.

Кроме того, 32 российских беспилотника локационно потеряны, один улетел в направлении Беларуси.

"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 41 вражеского БПЛА", - констатировали военные.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"В ночь на 27 октября противник атаковал 80 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск, Приморско-Ахтарск", - говорится в сообщении.

Атака РФ по Украине

Российские войска обстреляли Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты довольно редко применяют моноатаки, часто используя комбинированные обстрелы как беспилотниками, так и ракетами.

В частности, в Сумской области захватчики атаковали энергообъекты. Из-за этого в Сумах пропал свет.

Кроме того, из-за падения обломков в Киевской области повреждены дом и автомобили. А в Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры в Уманьском районе.

Отметим, что после 23:00 26 октября в Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов. В Киеве гремели взрывы. В столице и в Киевской области работала ПВО.

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