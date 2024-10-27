Удар РФ по энергообъектам в Сумской области: в ОВА рассказали подробности

Фото: появились подробности удара РФ по энергообъектам в Сумской области 27 октября (Getty Images)

Российские войска в ночь на 27 октября атаковали Сумскую область. Под ударом оказались энергообъекты в Роменском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня, 27 октября, враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района, применив БПЛА типа "Шахед", - рассказали в администрации. На месте работают все необходимые службы, последствия вражеской атаки уточняются. "В ходе противовоздушных боев расчетами Сухопутных войск ВСУ, добровольцами были уничтожены три российских беспилотника", - добавили в администрации.