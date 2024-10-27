Удар РФ по энергообъектам в Сумской области: в ОВА рассказали подробности
Российские войска в ночь на 27 октября атаковали Сумскую область. Под ударом оказались энергообъекты в Роменском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
"Сегодня, 27 октября, враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района, применив БПЛА типа "Шахед", - рассказали в администрации.
На месте работают все необходимые службы, последствия вражеской атаки уточняются.
"В ходе противовоздушных боев расчетами Сухопутных войск ВСУ, добровольцами были уничтожены три российских беспилотника", - добавили в администрации.
Обстрел РФ по Украине
После 23:00 в Киеве объявили тревогу из-за угрозы атак российских беспилотников. В Киеве гремели взрывы. В столице работала ПВО.
Уже позже стало известно, что в Сумах исчез свет. Отключение произошло после атаки российскими "Шахедами".
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