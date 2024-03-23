Херсонская ОВА показала уничтожение морпехами врага на левом берегу (видео)

Ситуация в Херсонской области

Херсон и правобережная часть области были освобождены от российских оккупантов осенью 2022 года. Однако россияне ежедневно обстреливают регион из авиации, дронов и артиллерии.

В течение последних суток артиллерийским и минометным обстрелам подверглись город Херсон и Бургунка, Тягинка, Токаревка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

На днях российские оккупанты атаковали автомобили с гражданскими людьми под Херсоном. В результате обстрела есть погибшие.

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