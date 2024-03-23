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Херсонская ОВА показала уничтожение морпехами врага на левом берегу (видео)

Фото: морпехи ВСУ эффектно уничтожают россиян в Крынках (zsu.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Херсонская областная военная администрация (ОВА) обнародовала видео уничтожения врага на левобережье Херсонской области. Кадры сняты в районе плацдарма морских пехотинцев в Крынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника областной военной администрации Александра Прокудина.

"Крынки. Наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Каждый день борьбы - это выдержка и сила воинов, которые сдерживают атаки врага. Наши Защитники и Защитницы неутомимо уничтожают российских оккупантов и их технику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео - работа бойцов 137-го отдельного батальона 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Ситуация в Херсонской области

Херсон и правобережная часть области были освобождены от российских оккупантов осенью 2022 года. Однако россияне ежедневно обстреливают регион из авиации, дронов и артиллерии.

В течение последних суток артиллерийским и минометным обстрелам подверглись город Херсон и Бургунка, Тягинка, Токаревка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

На днях российские оккупанты атаковали автомобили с гражданскими людьми под Херсоном. В результате обстрела есть погибшие.

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Херсон