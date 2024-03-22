Ситуация на фронте сегодня 22 марта

На поле боя произошло 57 боевых столкновений, украинские воины отбили атаки в районе Белогоровки Луганской области и поразили одно средство ПВО противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 57 боевых столкновений. В общем, враг нанес 87 ракетных и 110 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Сегодня противник совершил самую масштабную за последнее время атаку - во время комбинированного удара оккупанты запустили 63 БПЛА и 88 ракет различного типа. Вследствие этого в ряде регионов возникли проблемы с энергоснабжением, враг целенаправленно бил по энергетическим объектам нашей страны.

К сожалению, очень много раненых и погибших среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд частных и многоэтажных домов, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Работы по устранению последствий террористической атаки продолжаются.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка Черниговской области; Нескучное, Александровка, Дружба Сумской области; Отрадное, Колодязное Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гута-Студенецкая, Блешня, Лесковщина, Карповичи Черниговской области; Бояро-Лежачи, Белополье, Кондратовка, Запселье, Мирополье, Поповка, Дмитровка Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Котляровка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Голубовка, Синьковка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 2 атаки врага в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Александро-Шультино Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено почти 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино, Новобахмутовка, Семеновка, Карловка Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердычи, Семеновка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Угледар Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 7 раз, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись город Херсон и Бургунка, Тягинка, Токаревка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важным объектам противника.