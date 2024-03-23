Херсонська ОВА показала знищення морпіхами ворога на лівому березі (відео)

Ситуація в Херсонській області

Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Однак росіяни щоденно обстріляють регіон з авіації, дронів та артилерії.

Впродовж останньої доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали місто Херсон та Бургунка, Тягинка, Токарівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Днями російські окупанти атакували автомобілі з цивільними людьми під Херсоном. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.