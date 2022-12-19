Иллюстративное фото: в Херсоне снова прозвучали взрывы (Getty Images)

Сегодня, 19 декабря, в Херсоне местные жители в очередной раз услышали взрывы. Воздушная тревога в области пока не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram.