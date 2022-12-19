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В Херсоне снова прозвучали взрывы

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Херсон, Понедельник 19 декабря 2022 21:01
В Херсоне снова прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Херсоне снова прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 19 декабря, в Херсоне местные жители в очередной раз услышали взрывы. Воздушная тревога в области пока не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram.

Официальные источники пока не раскрывают детали происшествия в городе.

Напомним, сегодня утром в Херсоне после нескольких взрывов пропал свет.

Также мы писали, что оккупанты сегодня нанесли очередной удар по зданию Херсонской областной военной администрации.

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Херсон Взрыв Война России против Украины
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