В Херсоне снова прозвучали взрывы
Иллюстративное фото: в Херсоне снова прозвучали взрывы (Getty Images)
Сегодня, 19 декабря, в Херсоне местные жители в очередной раз услышали взрывы. Воздушная тревога в области пока не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram.
Официальные источники пока не раскрывают детали происшествия в городе.
Напомним, сегодня утром в Херсоне после нескольких взрывов пропал свет.
Также мы писали, что оккупанты сегодня нанесли очередной удар по зданию Херсонской областной военной администрации.
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