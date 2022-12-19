Ілюстративне фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)

Сьогодні, 19 грудня, у Херсоні місцеві жителі вкотре почули вибухи. Повітряна тривога в області наразі не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram.