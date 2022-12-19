В Херсоне прогремело несколько взрывов, а затем пропал свет

В Херсоне утром 19 декабря прогремело несколько взрывов. Местные жители сообщают о сбоях в электроснабжении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации жителей, утром в Херсоне было слышно несколько взрывов. Затем в городе пропал свет. При этом воздушная тревога в регионе не объявлена.

Официальной информации от властей и военного руководства города пока нет.