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В Херсоне прогремело несколько взрывов, а затем пропал свет

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Херсон, Понедельник 19 декабря 2022 09:27
В Херсоне прогремело несколько взрывов, а затем пропал свет Фото: в Херсоне прогремело несколько взрывов, а затем пропал свет (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне утром 19 декабря прогремело несколько взрывов. Местные жители сообщают о сбоях в электроснабжении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации жителей, утром в Херсоне было слышно несколько взрывов. Затем в городе пропал свет. При этом воздушная тревога в регионе не объявлена.

Официальной информации от властей и военного руководства города пока нет.

Напомним, вчера российские войска обстреляли центр Херсона. В результате атаки врага пострадали три человека.

Также в субботу российские оккупанты обстреляли гериатрический центр в селе Степановка, которая находится в 9 километрах от Херсона.

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Херсон Электроэнергия
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