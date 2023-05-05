В Херсоне снова слышат взрывы

"В Херсоне снова слышны взрывы", - информируют в сети.

Напомним, ранее мы уже писали о взрывах, которые слышали сегодня в Херсоне.

Также мы сообщали, что российские военные снова атаковали Херсонскую область с помощью авиации. Оккупанты били по селам Веселое и Козацкое Новокаховской общины.

Ранее сообщалось, что полицейские попали под обстрел в Херсонской области, в то время как оказывали помощь местным жителям после вражеских атак.

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