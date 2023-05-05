Фото: в Херсоне сообщают о взрывах 5 мая (GettyImages)

В пятницу, 5 мая, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении. Как сообщалось, российские военные снова атаковали Херсонскую область с помощью авиации. Были зафиксированы четыре "прилета" управляемых авиабомб. Напомним, российские войска за минувшие сутки совершили 95 обстрелов Херсонской области. Оккупанты выпустили 538 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. Три человека ранены.