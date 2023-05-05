Полицейские Киевской области попали под обстрел в Херсонской, когда спасали людей

Полицейские в Киевской области попали под обстрел в Херсонской области, спасая людей. Женщина-кинолог получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

"Правоохранители оказывали помощь местным жителям после обстрела российской орды, когда внезапно начался повторный обстрел "Градами". Полицейского-кинолога ранило осколком в ногу и контузило", - говорится в сообщении.

В настоящее время она доставлена в медицинское учреждение. Жизни полицейской ничего не угрожает.

Как рассказали в пресс-службе, до полномасштабного вторжения Елена несла службу в Херсонской области и впоследствии, когда враг был на подступах к городу, полицейская вместе с собакой Паном приехали в Киевскую область и начали работу здесь.

Как сообщалось, 3 мая российские оккупанты обстреляли село Степановка Херсонской области. Погибли три энергетика, которые занимались аварийно-восстановительными работами.

Напомним, 20 января в Бериславском районе Херсонской области под обстрел попал автомобиль полицейских-спецназовцев батальона "Тавр". Есть погибший, еще четверо тяжело ранены.