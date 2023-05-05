ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полицейские Киевской области попали под обстрел в Херсонской, когда спасали людей

Новина українською →
Херсон, Пятница 05 мая 2023 10:04
Полицейские Киевской области попали под обстрел в Херсонской, когда спасали людей Фото: полицейские в Киевской области попали под обстрел в Херсонской области, есть раненая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Полицейские в Киевской области попали под обстрел в Херсонской области, спасая людей. Женщина-кинолог получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

"Правоохранители оказывали помощь местным жителям после обстрела российской орды, когда внезапно начался повторный обстрел "Градами". Полицейского-кинолога ранило осколком в ногу и контузило", - говорится в сообщении.

В настоящее время она доставлена в медицинское учреждение. Жизни полицейской ничего не угрожает.

Как рассказали в пресс-службе, до полномасштабного вторжения Елена несла службу в Херсонской области и впоследствии, когда враг был на подступах к городу, полицейская вместе с собакой Паном приехали в Киевскую область и начали работу здесь.

Как сообщалось, 3 мая российские оккупанты обстреляли село Степановка Херсонской области. Погибли три энергетика, которые занимались аварийно-восстановительными работами.

Напомним, 20 января в Бериславском районе Херсонской области под обстрел попал автомобиль полицейских-спецназовцев батальона "Тавр". Есть погибший, еще четверо тяжело ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой