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У Херсоні знову чують вибухи

Фото: в Херсоні 5 травня повторно чують вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Херсоні місцеві чують звуки вибухів. Що вже не вперше за сьогоднішній день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та Telegram-канали та ЗМІ.

"У Херсоні знову чутно вибухи", - інформують в мережі.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про вибухи, які чули в Херсоні сьогодні.

Також ми повідомляли, що російські військові знову атакували Херсонську область за допомогою авіації. Окупанти били по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади.

Раніше повідомлялося, що поліцейські потрапили під обстріл у Херсонській області в той час, як надавали допомогу місцевим жителям після ворожих атак.

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ХерсонВибухВійна Росії проти України