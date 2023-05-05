У Херсоні знову чують вибухи

"У Херсоні знову чутно вибухи", - інформують в мережі.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про вибухи, які чули в Херсоні сьогодні.

Також ми повідомляли, що російські військові знову атакували Херсонську область за допомогою авіації. Окупанти били по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади.

Раніше повідомлялося, що поліцейські потрапили під обстріл у Херсонській області в той час, як надавали допомогу місцевим жителям після ворожих атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.