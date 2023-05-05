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Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсонской области: есть раненый

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Херсонская область, Пятница 05 мая 2023 13:43
Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсонской области: есть раненый Иллюстративное фото: россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные снова атаковали Херсонскую область с помощью авиации. Были зафиксированы четыре "прилета" управляемых авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Оккупанты били по селам Веселое и Казацкое Новокаховской общины.

В Веселом из-за обстрела было разрушено здание церкви и повреждены дома местных жителей. Один человек получил ранения, его госпитализировали в Херсон.

Всего из-за российских атак было повреждено около 20 жилых домов.

Напомним, полицейские из Киевской области попали под обстрел в Херсонской области, когда спасали людей.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты выпустили 538 снарядов по территории Херсонской области.

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