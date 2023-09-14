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В Херсоне задержали корректировщика ударов, работавшую на депутата Госдумы РФ

Фото: в Херсоне задержали корректировщика ударов, работавшую на депутата Госдумы РФ (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала в Херсоне враждебную корректировщицу, которая работала на депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича. Он является одним из "кураторов" оккупантов временно захваченной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленницей оказалась местная жительница, которая в период захвата областного центра подписалась на одну из соцсетей российского депутата", - говорится в сообщении.

После освобождения Херсона она дистанционно предложила ему свою "помощь" в корректировке вражеских ударов по местным объектам Сил обороны Украины.

"Для этого она обходила улицы и скрыто фиксировала локацию базирования боевых подразделений украинских защитников. Полученные сведения пересылала на интернет-ресурс Кастюкевича в виде текстовой информации с привязкой к местности", - добавили в СБУ.

В дальнейшем эти данные попадали в штаб Южного военного округа ВС РФ для подготовки обстрелов Херсона. По имеющимся данным, таким образом, летом этого года вражеская информаторка скорректировала российский удар по городу с применением реактивных систем залпового огня.

В настоящее время агент находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Обстрелы Херсона

Отметим, за лето оккупанты много раз обстреливали Херсон. Например, 31 июля российские войска целый день обстреливали Херсон. Больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города. Погибли 4 человека, еще 17 получили ранения. Позже, через 10 дней, в больнице скончалась еще 16-летняя девушка. А ночью 7 августа оккупанты атаковали жилые дома в центре города. Одна женщина погибла.

Напомним, в марте этого года СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ Игорю Кастюкевичу, считающемуся "куратором" оккупированной Херсонской области. Он способствовал распространению оккупационного режима во временно захваченной части юга Украины.

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