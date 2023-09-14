У Херсоні затримали коригувальника ударів, яка працювала на депутата Держдуми РФ

"Зловмисницею виявилась місцева жителька, яка у період захоплення обласного центру підписалась на одну з соцмереж російського депутата", - йдеться в повідомленні.

Після звільнення Херсона вона дистанційно запропонувала йому свою "допомогу" у коригуванні ворожих ударів по місцевих об’єктах Сил оборони України.

"Для цього вона обходила вулиці й приховано фіксувала локації базування бойових підрозділів українських захисників. Отримані відомості пересилала на інтернет-ресурс Кастюкевича у вигляді текстової інформації з прив’язкою до місцевості", - додали в СБУ.

Надалі ці дані потрапляли до штабу Південного військового округу ЗС РФ для підготовки обстрілів Херсона. За наявними даними, таким чином влітку цього року ворожа інформаторка скоригувала російський удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Наразі агент перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Обстріли Херсона

Зазначимо, за літо окупанти багато разів обстрілювали Херсон. Наприклад, 31 липня російські війська цілий день обстрілювали Херсон. Найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста. Загинуло 4 людей, ще 17 отримали поранення. Пізніше, через 10 днів, у лікарні померла ще 16-річна дівчина. А вночі 7 серпня окупанти атакували житлові будинки у центрі міста. Одна жінка загинула.

Нагадаємо, в березні цього року СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Ігорю Кастюкевичу, який вважається "куратором" окупованої Херсонської області. Він сприяв поширенню окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині півдня України.